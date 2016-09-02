Барнаул, 2 сентября, 2016, 09:22 — ИА Регнум. Губернатор Алтайского края Александр Карлин сегодня, 2 августа, выразил уверенность, что к 15 сентября жилищно-коммунальный комплекс региона будет готов к началу отопительного сезона. По данным на 30 сентября, готовность жилого фонда региона составляла 85,9%, котельных — 85%. Что касается тепло‑ и водопроводных сетей, то их подготовили на 90% теплосетей и более 90% соответственно. Об этом он заявил в ходе видеоселектолрного совещания, проведенного сибирским полпредом Сергеем Меняйло. Подробности сообщает официальный сайт региона.

Светлана Шаповалова Отопительный сезон в Барнауле

Помимо формирования нормативного запаса угля в объеме 130 тыс. тонн, в малой энергетике региона практикуется создание резервного запаса угля (резерв 34 тыс. тонн), резерва технологического оборудования и расходных материалов, которые могут быть использованы в случае возникновения нештатных ситуаций на объектах малой энергетики. Эти запасы, по словам губернатора, формируются за счет средств краевого бюджета.

Для нужд ЖКХ заключены контракты на поставку 270 тыс. тонн топлива. Глава региона отмечает, что этого количества хватит для обеспечения производствя необходимого объема услуг для предприятий и организация бюджетной сферы региона.

Отдельно было сказано о ситуации в Рубцовске (губернатор считает ее контролируемой, — прим. ИА REGNUM ): в третьем по величине городе Алтайского края продолжаются проектно-изыскательские работы с целью создания единого теплового комплекса. Северная ТЭЦ Рубцовска тоже будет подготовлена к работе в зимний период с полной нагрузкой, — заявил Александр Карлин.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее отмечал, что приведение теплового комплекса города в нормальный режим работы займет порядка двух-трех лет. Решение привлечь для решения проблем теплоснабжения Рубцовска добросовестного инвестора в лице СГК власти региона приняли в июне 2016 года в связи с серьезными проблемами, возникшими в городских муниципальных предприятиях.

В ходе селекторной видеоконференции глава края попросил сибирского полпреда оказать содействие в решении вопросов задолженности организаций Министерства обороны России перед предприятиями жилищно-коммунального комплекса региона.