Степанакерт, 2 сентября, 2016, 09:19 — ИА Регнум. 2 сентября Нагорно-Карабахская Республика отмечает 25-летие независимости. 2 сентября 1991 года на совместной сессии Нагорно-Карабахского областного и Шаумяновского районного Советов народных депутатов была принята Декларация о провозглашении Нагорно-Карабахской Республики в границах Нагорно-Карабахской автономной области и сопредельного Шаумяновского района Азербайджанской ССР.

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В связи с праздником независимости поздравительное послание направил президент Армении Серж Саргсян.

«Дорогие соотечественники! Поздравляю вас с 25-летием независимости Нагорно-Карабахской Республики!

2 сентября 1991 года — славная страница новейшей армянской истории. Четверть века назад армяне Арцаха сделали свой необратимый выбор. Этот судьбоносный шаг был осознанным и осмысленным. Этим выбором, этой волей и решимостью прямо от края смертельной пропасти к жизни и к свободе вернулась находившаяся в наибольшей опасности часть армянства — армянство Арцаха.

Вы сразились и победили в неравной войне. Вы построили такое государство и общество, которое свободно, как никогда. Вы создали армию, которая прочна и боеспособна, как никогда. Вы подняли из руин территорию, которая никогда не была так ухожена и прекрасна. Вы доказали сами себе, всему армянству и миру, что свободный Арцах не только жизнеспособен, но и обладает большим потенциалом разностороннего развития.

Конечно, этот потенциал еще не полностью реализован. Конечно, нам ещё многое предстоит сделать и в Арцахе, и в Армении. И конечно, мы сделаем, что должны. Сделаем усилиями всего армянства. Сделаем, вопреки всеем трудностям и вызовам.

Военные действия прошлого апреля еще раз, можно сказать, излишний раз, доказали, что враг будет отброшен с большими потерями, если попытается решать вопросы военным путём. Доказали, что в мире не существует силы, способной решить Арцахский вопрос военным путем. Не существует, потому что вы есть, потому что вы верны своему сделанному 25 лет назад выбору. Нет военного пути. Есть политический путь.

Сегодня в этот священный день, вновь говорю вам: как вчера, как сегодня, так и завтра вы будете решать свою судьбу. У нас нет сомнений в светлом будущем Арцаха.

Слава свободному и независимому Арцаху! Слава Нагорно-Карабахской Республике», — говорится в послании Сержа Саргсяна.

В свою очередь с Днем Республики Арцах поздравил карабахцев и президент НКР Бако Саакян.

«Сегодня мы отмечаем 25-летие провозглашения Республики Арцах. От имени властей республики и от себя лично сердечно поздравляю весь наш народ в связи с этим важнейшим государственным праздником!

2 сентября 1991 года стал переломным днем в жизни народа Арцаха и изменил ход его истории. Решительно выступив во имя свободного и независимого Арцаха, мы общенациональными усилиями начали процесс государственного строительства, встали на путь построения демократического государства в соответствии с международными нормами и принципами.

Избранный нами путь был сложным и трудным. На справедливое и законное требование народа Арцаха Азербайджан ответил насилием и резней, развязал кровавую войну. Мы были вынуждены взять в руки оружие и любой ценой защитить свободу и безопасность нашего молодого независимого государства, мир и покой нашего народа, нашу историческую землю и права.

В те тяжелые дни, а также в течение всех последующих лет рядом с Арцахом находились Мать-Армения и Диаспора. При действенной поддержке и активном участии армян всего мира мы смогли с честью преодолеть все испытания и трудности, одержали победу в навязанной нам войне и начали обустраивать и усиливать дорогой и заветный для всех нас Арцах, нашу Родину.

Рядом с нами также находились многие добрые и честные люди из разных уголков мира, для которых гуманизм и защита демократических ценностей превыше всего. Народ Арцаха глубоко признателен всем своим друзьям и высоко ценит их вклад в дело становления и развития нашей независимой государственности.

Дорогие соотечественники!

В этот праздничный день мы с особой признательностью вспоминаем всех наших павших соотечественников, храбрых сынов армянского народа, тех, кто ценой своей жизни проложил путь к светлому будущему нашей Родины. Мы обязаны вечно хранить память о преданных сыновьях нашего народа, и лучший для этого путь — последовательное развитие и усиление свободного и независимого Арцаха.

Вновь поздравляю всех вас по случаю знаменательного праздника и желаю крепкого здоровья, успехов и всех благ, а нашему народу — мира и процветания!», — говорится в послании Бако Саакяна.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, для участия в мероприятиях, посвященных 25-ой годовщине провозглашения НКР в Степанакерт 1 сентября прибыл президент Армении Серж Саргсян.

Отметим, что с 2012 года семь американских штатов, один австралийский штат и парламент Страны Басков приняли резолюции в поддержку независимости Нагорного Карабаха.

До сих пор ни одно из государств-членов ООН, в том числе Армения не признало независимость Карабаха. С 2012 года семь американских штатов, один австралийский штат и парламент Страны Басков приняли резолюции в поддержку независимости Нагорного Карабаха.