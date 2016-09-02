Москва, 2 сентября, 2016, 09:17 — ИА Регнум. За 36 месяцев произошло 39 значимых событий, улучшающих жизнь на Дальнем Востоке. Практически каждый месяц принимались новые законы, создавались новые территории опережающего развития, готовились предложения по снижению издержек для инвесторов. Об этом сегодня, 2 сентября, заявил вице-премьер, полпред президента России в ДФО Юрий Трутнев на открытии второго Восточного экономического форума (ВЭФ).

Анастасия Хохлова ИА REGNUM ВЭФ

По его словам, создавать новую историю Дальнего Востока возможно лишь при участии инвесторов и предпринимателей — как отечественных, так и зарубежных. А инвесторы, в свою очередь, «работая на Дальнем Востоке, смогут открыть новые пространства для развития своего бизнеса». Поэтому неизменной осталась «красная нить» форума — привлечение инвестиций в создании новых экономических проектов на российском Дальнем Востоке.

Вице-премьер отметил, что ко второму форуму подготовлены новые инструменты, стимулирующие развитие экономики макрорегиона. Речь идет об инвестиционной системе «Восход», Евразийском алмазном центре, механизме инвестиционного распределения квот в рыбной отрасли.

Кроме того, к подписанию к ВЭФ подготовлено 140 соглашений на общую сумму 1,6 трлн рублей. «Мы будем делать все, чтобы они также были реализованы», — подчеркнул Трутнев.

Как сообщало ИА REGNUM, со 2 по 3 сентября во Владивостоке проходит второй Восточный экономический форум. Основные задачи ВЭФ — укрепление связей международного инвестиционного сообщества, российского бизнеса, федеральных, региональных и местных органов власти.

Напомнил, что на первом Восточном экономическом форуме было подписано 92 соглашения на общую сумму 1,8 трлн рублей, из них 1 трлн 116 млрд уже сегодня стали заключенными контрактами.