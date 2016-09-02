Владивосток, 2 сентября, 2016, 09:15 — ИА Регнум. Начальник Главного управления МЧС России по Приморскому краю Олег Федюра погиб при падении грузовика КАМАЗ в реку Павловка в Чугуевском районе. Об этом сообщается в пятницу, 2 сентября, на сайте МЧС РФ.

Оскар Клод Моне. Паводок. 1896

Трагедия произошла возле населенного пункта Уборка, где спасатели МЧС ликвидируют последствия мощного тайфуна.

«При пересечении р. Павловка, вышедшей из берегов, в воду упал КАМАЗ, в котором следовали начальник ГУ МЧС по Приморскому краю Олег Федюра и 8 спасателей Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда, — говорится в сообщении. — Начальник главка погиб, до последнего спасая весь личный состав, но сам выбраться не смог».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 2 сентября в Чугуевском районе Приморья в реку упал служебный КамАЗ МЧС. В результате инцидента погиб начальник ГУ МЧС по Приморскому краю Олег Федюра.

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