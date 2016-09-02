Владивосток, 2 сентября, 2016, 09:12 — ИА Регнум. Замглавы правительства РФ Ольга Голодец заявила, что федеральный бюджет на 2017 год будет «действительно социальным».

Дарья Антонова ИА REGNUM Накопительная часть пенсии

«Индексация пенсий заложена в полном объеме в соответствии с законодательством РФ, средства на лекарства заложены в полном объеме, средства на высокотехнологичную помощь заложены в полном объеме, поэтому мы в следующий год смотрим с уверенностью», — сообщила вице-премьер журналистам в рамках ВЭФ.

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Однако, по ее словам, планируется заморозить накопительную часть пенсии на три года. «На три года мы ее (накопительную часть пенсии) не планируем», — сказала Голодец, отвечая на вопрос о том, каковы перспективы накопительной части пенсии.

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