Петропавловск-Камчатский, 2 сентября, 2016, 09:23 — ИА Регнум. На Камчатке вулкан Ключевской, который находится в стадии извержения с апреля этого года, не дает покоя местным вулканологам — сегодня он вновь выбросил пепел. На этот раз, как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в МЧС региона, он поднялся на 5 км при высоте исполина в 4750 метров.

ArtMechanic Ключевской. Жёлоб Крестовский. 2006 год.

По словам специалистов, пепловый шлейф от вулкана распространился более чем на 50 км на юго-запад. «На пути распространения пепла населенных пунктов нет. Коридоры для воздушных судов там не проходят. Единственное, туристам рекомендуется воздержаться от похода в район вулкана», — говорят в МЧС.

Однако, как передает корреспондент ИА REGNUM, такие рекомендации редко действуют на туристов, среди которых и много приезжих. Путешественники продолжают идти к вулкану, чтобы посмотреть на извержения. Особенно они хотят увидеть его ночью — тогда можно увидеть лавовые потоки, стекающие по склонам вулкана. ИА REGNUM уже сообщало, что Ключевской, который считается самым высоким действующим вулканом Евразии, извергается с апреля. Не так давно ученые установили, что пепел на разные высоты (в том числе и не очень высоко), он выбрасывает каждые три минуты. Вулканологи пока не берутся сказать, когда же успокоится гигант.