Вашингтон, 2 сентября, 2016, 09:06 — ИА Регнум.



Иван Шилов ИА REGNUM Хиллари Клинтон

В эпоху глобализации вопросы международной политики, такие как торговля, терроризм, иммиграция и другие, часто оказывают решающее влияние на внутреннюю политику США. Противники бывший первой леди Хиллари Клинтон Дональд Трамп и Берни Сандерс превзошли ожидания политического истеблишмента, когда признали, насколько важными эти вопросы являются для широких слоев населения США. Теперь и Клинтон необходимо высказать свою доктрину, которая состоит из ряда элементов, пишет бывший посол США в Афганистане Залмай Халилзад в статье для National Interest.

Во-первых, бывший государственный секретарь США выступает за глобальное лидерство США. По мнению Клинтон для международной стабильности и прогресса необходимо, чтобы США являлись лидером. Она недвусмысленно высказывалась за поддержку возглавляемых Вашингтоном альянсов в Европе и Восточной Азии, считает, что США должны играть ключевую роль в продвижении таких вопросов, как изменение климата, а также утверждает, что альянс с другими, как отмечает автор, демократическими странами является фундаментом для проецирования влияния США — позитивной силы в мире.

Во-вторых, в своей риторике Клинтон придерживается, как указывает автор, глобалистской повестки дня. В этой области бывшая глава американской дипломатии сохраняет верность политике Обамы о необходимости глобальной экономической интеграции, поддерживая развитие свободной торговли.

Будучи на посту госсекретаря США, Клинтон выступала за расширение бюджета на программы поддержки и развития, тогда как если учесть её поддержку соглашения Обамы о смене климата, можно утверждать, что она готова возложить эту непропорционально большую экономическую ношу на плечи американского народа, по меньшей мере в краткосрочной перспективе для предотвращения этой угрозы.

Поддержка Клинтон военной операции в Ливии говорит о том, что она готова вести войну в отрыве от безопасности и экономических интересов США. Она также верит в использование военной силы для достижения целей дипломатии.

В-третьих, она поддерживает либеральный подход к иммиграции. Так, Клинтон выступает за легализацию мигрантов, как тех, кто незаконно пересёк границу, так и тех, у кого закончился срок действия визы. Она тем не менее ничего не говорит о том, чтобы параллельно усиливать миграционный контроль. Наоборот, она согласна с Обамой о необходимости сократить число депортаций.

Бывшая первая леди готова дать свое согласие на то, чтобы на территорию США въехало 65 тыс. сирийских беженцев, не говоря о том, как проблема крупномасштабных движений мигрантов будет решаться в будущем. Её всесторонняя программа реформы миграционной политики сводится исключительно к легализации и предоставлению гражданства мигрантам, хотя она и выступает за высылку тех, кто причастен к преступной деятельности.

В-четвертых, Клинтон видит необходимость в сотрудничестве с мировыми державами, некоторые из которых могут быть противниками США. Так, она добилась «перезагрузки» с Россией, в рамках которой были сделаны уступки по ПРО в Европе, а также по договору СНВ-III. Президент России Владимир Путин, утверждает дипломат, забыл о них, когда стал проводить «агрессивную политику по отношению» к Украине.

Клинтон также пыталась добиться особых отношений с Китаем, даже пойдя на смягчение риторики относительно озабоченности США вопросами прав человека в КНР. Однако нерешенными остались вопросы активных действий Пекина в Восточно‑ и Южно-Китайских морях, отсутствие жесткой реакции КНР на ядерную программу КНДР, кибершпионаж, а также вопросы воровства интеллектуальной собственности и другие.

При этом бывшая первая леди по-прежнему называет Китай отчасти другом, отчасти противником, занимает линию конфронтации с Путиным, в том числе призывала к поставкам оружия Киеву.

В-пятых, Клинтон выступает за противодействие радикальному исламизму и терроризму. Однако в этой области у Клинтон нет сформированной стратегии для борьбы с вызовом радикализма, помимо заявлений о необходимости собирать больше разведывательных данных и одержать верх над террористической группировкой «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) .

По-прежнему нет ответа на важные вопросы, такие как что делать с теми государствами, которые поддерживают экстремизм и терроризм, а также как положить конец гражданским войнам в Ираке и Сирии, как добиться улучшения отношений между суннитскими государствами и Израилем, вместе противодействующим ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) , и многие другие.

Клинтон также проявляет скептицизм по вопросам строительства наций. Несмотря на поддержку Клинтон применения силы для свержения режимов в Афганистане, Ираке, Ливии и Сирии, она не заняла четкую позицию относительно того, какие шаги необходимы на послевоенной фазе. Если в Афганистане она выступала за политику построения государственности, то в Ираке она согласилась с решением Обамы выйти из страны, несмотря на протесты высокопоставленных чинов армии США.

Будучи основным идеологом операции в Ливии, она не предприняла никаких мер для реконструкции политического порядка и безопасности после свержения Муаммара Каддафи, в результате чего в стране разразился хаос по примеру Сомали. Даже президент Обама признал, что вторжение в Ливию было его ошибкой.

В Сирии Клинтон призывала США играть более активную роль, что означало вооружать оппозицию и наносить авиаудары, однако не было ни разработано плана такой кампании, ни определены ресурсы, необходимые для достижения нужного конечного результата. В результате провальные вторжения США в Сирии и Ливии нанесли удар по репутации США, а огромные территории остались во власти хаоса.

Наконец, отмечает автор, Клинтон выступает за сохранение статус-кво в численности войск и объемов затрат на оборону. По мнению бывшей главы дипломатии США, Вашингтон должен меньше полагаться на жесткую силу и больше использовать политическую и экономическую мягкую силу. Однако такой подход был уместен во время однополярного периода истории США в 1990-х годах.