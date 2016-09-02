Владивосток, 2 сентября, 2016, 09:12 — ИА Регнум. Решение ввести в Приморье режим ЧС федерального уровня принял глава МЧС России Владимир Пучков. Сейчас в селе Уборка Чугуевского района края, где по данным СМИ сегодня погиб глава регионального МЧС Олег Федюра, проходит оперативное совещание, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в администрации края.

wallspaper.ru Шторм

Читайте также: Тайфун в Приморье: отмена 1 сентября, эвакуация населения, обрушение дорог

На совещании обсуждаются меры по ликвидации последствий тайфуна Lionrock, который нанёс региону серьёзный урон. В пострадавшие от наводнения районы Приморья сегодня начали вертолётом доставлять гуманитарную помощь. Вчера на пострадавшие от паводка территории выехал глава региона Владимир Миклушевский.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чугуевском районе Приморья в реку упал служебный КамАЗ МЧС, в котором находился начальник ГУ МЧС по Приморскому краю Олег Федюра. Предположительно, в кабине автомобиля помимо него было три человека, они погибли. Автомобиль до сих пор не могут достать.