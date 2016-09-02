Владивосток, 2 сентября, 2016, 08:37 — ИА Регнум. В России необходимо повышать минимальную оплату труда. Даже если человек закончил (только) среднюю школу, он не может получать 7,5 тыс. рублей. Об этом сегодня, 2 сентября, заявила вице-премьер Ольга Голодец, выступая на Восточном экономическом форуме.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 июля 2016 года в России минимальный размер оплаты труда был повышен почти на 21% (1296 рублей) и составил 7500 рублей. Ранее МРОТ составлял 6204 рубля.

Читайте также: В России с 1 июля повышается минимальный размер оплаты труда