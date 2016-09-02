Барнаул, 2 сентября, 2016, 08:31 — ИА Регнум. Подробности ликвидации сложного пожара в Барнауле, произошедшего накануне, 1 сентября, сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю. Из-за возгорания, случившегося на балконе 12-го этажа шестнадцатиэтажки, спасателям пришлось эвакуировать 38 человек, в том числе — шестерых детей.

ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю Алтайские спасатели тушат пожар в многоквартирном доме с вентилируемым фасадом

«Сложность данного пожара заключалось в конструкции дома: его фасад был вентилируемый: произошло быстрое распространение пожара», — прокомментировал произошедшее заместитель начальника 1-го отряда федеральной противопожарной службы Алексей Кудрявцев.

По его словам, расположение очага на большой высоте добавило работе огнеборцев трудностей, но правильно выбранная тактика тушения помогла выполнить главную задачу — никто из жильцов высотки не пострадал. Едкий дым и огонь не попали даже внутрь жилых помещений. Но проблем все равно не избежать: с 9 по 14 этаж одна из секций дома накануне зимы осталась без утеплителя — он выгорел.

Открытое горение утеплителя удалось ликвидировать за полчаса, а сам пожар, площадь которого составила около 60 квадратных метров, был потушен еще через час.

По предварительной версии, причиной пожара стала непотушенная сигарета. На месте происшествия работали 33 человека и 9 единиц техники.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Алтайском крае дома с вентилируемыми фасадами зарекомендовали себя не с лучшей стороны. Об этом директор ТД «Алтайский кирпич» Кирилл Сорокин говорил в августе 2015 года.

По его словам, нередки случаи, когда вследствие эксплуатации жилых домов с такими фасадами возникают проблемы с утеплителем. «Под облицовочным материалом он может загореться или намокнуть, а то и выдавить плиту облицовки. Вентилируемый фасад — это подвесная конструкция: болты, крепления. Со временем она разбалтывается. Видел, как оторвавшаяся от дома плита керамогранита упала в Барнауле, прямо передо мной. Был сильный ветер», — поясняет Кирилл Сорокин.

Кстати, он считает целесообразным отменить применение вентилируемых фасадов и заняться разработкой новых типов узлов конструкций стен.