Над рублём сгустились тучи
Москва, 2 сентября, 2016, 08:27 — ИА Регнум. Российский рубль 1 сентября подешевел к доллару США и евро. Его потери составили 0,93% к доллару и 1,34% к евро. Ослабление рубля началось ближе к открытию американской сессии на фоне дешевеющей нефти.
Повод для продаж фьючерсов на нефть дал министр энергетики России Александр Новак. По его словам, Россия не видит целесообразности в ограничении добычи нефти при текущих ценах на нефть.
За пять торговых дней нефть сорта Brent подешевела на 9,6%, до $45,30, доллар/рубль вырос на 2,6%, до 65,92 руб., евро/рубль на 1,9%, до 73,79 руб. Курс рубля в эти дни снижался неохотно, но резкое снижение цен на нефть заставило курс доллара вернуться к уровню 66 руб.
Сегодня, 2 сентября, внимание трейдеров приковано к выходу отчёта по американскому рынку труда. Напомним, что 1 сентября доллар США подешевел по всему рынку после выхода разочаровывающего индекса ISM в производственном секторе. В августе индекс упал ниже 50 пунктов и составил 49,4 (прогноз был 52,0). При таком ISM у ФРС вряд ли поднимется рука поднять ставку на сентябрьском заседании. В связи с этим сегодняшние данные по Non-farm Payrolls (NFP) для трейдеров имеют большое значение.
Если отчёт Non-farm Payrolls (NFP) покажет значение ниже 170 тыс., то ослабление рубля прекратится, а нефть начнёт дорожать. Нефть с долларом имеют отрицательную корреляцию, поэтому она будет дорожать из-за падения курса доллара. А поскольку показатель NFP непредсказуемый, то на сегодня по рублёвым парам без прогноза.