Москва, 2 сентября, 2016, 08:27 — ИА Регнум. Российский рубль 1 сентября подешевел к доллару США и евро. Его потери составили 0,93% к доллару и 1,34% к евро. Ослабление рубля началось ближе к открытию американской сессии на фоне дешевеющей нефти.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

Повод для продаж фьючерсов на нефть дал министр энергетики России Александр Новак. По его словам, Россия не видит целесообразности в ограничении добычи нефти при текущих ценах на нефть.

За пять торговых дней нефть сорта Brent подешевела на 9,6%, до $45,30, доллар/рубль вырос на 2,6%, до 65,92 руб., евро/рубль на 1,9%, до 73,79 руб. Курс рубля в эти дни снижался неохотно, но резкое снижение цен на нефть заставило курс доллара вернуться к уровню 66 руб.

Сегодня, 2 сентября, внимание трейдеров приковано к выходу отчёта по американскому рынку труда. Напомним, что 1 сентября доллар США подешевел по всему рынку после выхода разочаровывающего индекса ISM в производственном секторе. В августе индекс упал ниже 50 пунктов и составил 49,4 (прогноз был 52,0). При таком ISM у ФРС вряд ли поднимется рука поднять ставку на сентябрьском заседании. В связи с этим сегодняшние данные по Non-farm Payrolls (NFP) для трейдеров имеют большое значение.

Если отчёт Non-farm Payrolls (NFP) покажет значение ниже 170 тыс., то ослабление рубля прекратится, а нефть начнёт дорожать. Нефть с долларом имеют отрицательную корреляцию, поэтому она будет дорожать из-за падения курса доллара. А поскольку показатель NFP непредсказуемый, то на сегодня по рублёвым парам без прогноза.