Владивосток, 2 сентября, 2016, 07:55 — ИА Регнум. Развитие Дальнего Востока приоритетно, и макрорегион заслуживает гораздо больше внимания, чем ему уделяли. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на Восточно-Экономическом форуме во Владивостоке. В интервью информационному холдингу Bloomberg глава государства также заявил, что при этом в регионе много проблем.

Анастасия Хохлова ИА REGNUM ВЭФ

Читайте также: Путин о Курилах: «Мы не торгуем территориями»

«Дальний Восток для нас имеет особое значение, имея в виду приоритетность развития этого региона, — сказал Владимир Путин. — Мало уделяли внимания этой территории, а она заслуживает гораздо большего, потому что здесь сосредоточены огромные богатства и возможности будущего развития России. Не только развития России как таковой, но и развития всего региона АТР, потому что эта земля очень богата природными и минеральными ресурсами».

Президент подчеркнул, что подразумевает под Дальним Востоком не только регионы ДФО, но и «так называемую Восточную Сибирь». «Если всё это вместе взять, то вся эта земля содержит колоссальные ресурсы: это нефть, газ, это 90 процентов запасов российского олова, 30 процентов запасов российского золота, 35 процентов запасов леса, здесь добывается 70 процентов российской рыбы, в этих водах», — пояснил президент РФ.

Он обратил внимание на огромный потенциал этих территорий и отметил, что там есть возможности в том числе для развития авиационной и космической промышленности. Владимир Путин напомнил о возобновлении в ДФО производства морских судов, прежде всего гражданского назначения.

Президент считает, что у Дальний Восток даёт возможности также для обмена в гуманитарном плане с соседями России. «Мы предполагаем здесь развивать музыку, театральную деятельность, выставочную деятельность. Совсем недавно прошли концерты нашего выдающегося музыканта, дирижёра господина Гергиева. Мы открываем здесь филиал петербургского Мариинского театра. Планируем здесь открыть также филиалы петербургского Эрмитажа, Вагановского балетного училища», — сказал Владимир Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, президент присутствует на Восточном экономическом форуме во Владивостоке, который проходит 2−3 сентября. В рамках мероприятия уже подписано несколько важных инвестсоглашений на сумму более 1 трлн рублей.