Чэнду, Китай, 2 сентября, 2016, 06:49 — ИА Регнум. Сегодня, 2 сентября, в столице провинции Сычуань открылся один из крупнейших китайский автосалонов «Чэнду-2016». Автовыставка в Чэнду является третьей по величине, незначительно уступая лишь Пекинскому автосалону и мероприятию в Гуанчжоу. Несмотря на огромное количество посетителей, европейские и американские автогиганты отказались от участия, поэтому абсолютное большинство представленных автомобилей были созданы только для внутреннего рынка.

auto.163.com Yema T80 SUV

Так китайский бренд Yema представил свою новинку — кроссовер Yema T80 SUV. Автомобиль поступит в продажу уже в IV кв. 2016 г. Brilliance представил рестайлинговую версию своего популярного седана H530 — главными изменениями в дизайне экстерьера стали новые фары, фонари и решетка радиатора, пишет «Тайпин цичэ».

Один из самых известных китайских производителей внедорожников Haval привез в Чэнду свою новинку Haval H2 Blue Label. Haima представили обновленную версию кроссовера Haima M6. Китайский автогигант Beijing Auto привез «клон» американского Jeep — BJ-20.

Выставка продлится до 9 сентября. В автосалоне, общая выставочная площадь которого составляет 120 тыс кв. м, принимают участие представители более 240 отечественных и зарубежных компаний.