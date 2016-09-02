Москва, 2 сентября, 2016, 06:40 — ИА Регнум. Россия нацелена на поиск компромисса с Японией в вопросе Курильских островов, но для этого необходим высокий уровень доверия между Москвой и Токио. Об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью агентству Bloomberg в преддверии встречи с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

«Мы не торгуем территориями, хотя проблема заключения мирного договора с Японией является, конечно, ключевой и нам бы очень хотелось с нашими японскими друзьями найти решение этой проблемы», — сказал Путин в ответ на вопрос журналиста о том, готова ли Россия «отдать один из Курильских островов в обмен на серьёзное экономическое сотрудничество».

«Речь не идёт о каком‑то обмене, о каких‑то продажах. Речь идёт о поиске решения, при котором ни одна из сторон не будет чувствовать себя внакладе, ни одна из сторон не будет чувствовать себя ни побеждённой, ни проигравшей», — подчеркнул Путин.

Комментируя в этом контексте вопрос о передаче Китаю острова Тарабаров, российский президент отметил, что «японский вопрос возник как результат Второй мировой войны и закреплён в международных документах, связанных с результатами Второй мировой войны», а дискуссии с китайской стороной по пограничным вопросам «ничего общего со Второй мировой войной и с какими‑то военными конфликтами не имеют».

При этом Владимир Путин отметил, что передача острова Тарабаров стала возможной «исключительно — это очень важно — на фоне очень высокого уровня доверия, которое сложилось к тому моменту между Россией и Китаем». «И если мы добьёмся такого же высокого уровня доверия с Японией, то и здесь мы можем найти какие‑то компромиссы», — заключил российский президент.

Напомним, Япония претендует на четыре острова в южной части Курильской гряды (Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи), ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах от 1855 года. Позиция России состоит в том, что южные Курилы вошли в состав СССР (государством-продолжателем которого стала Россия) по итогам Второй мировой войны и что российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.

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