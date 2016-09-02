Владивосток, 2 сентября, 2016, 06:42 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ на полях второго Восточного экономического форума во Владивостоке обсудят территориальную проблему относительно Курильских островов. По словам главы государства, решение этой проблемы должно быть хорошо продуманным и построенным на принципах ненанесения ущерба. Такую позицию Владимир Путин озвучил в интервью международному информационному холдингу Bloomberg.

Anatoly Gruzevich, VNIRO Russia Курильские острова

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Корреспондент издания предположил, что на площадке ВЭФ намечается политическая сделка между Россией и Японией, в частности вопрос касался того, отдаст ли РФ один из Курильских островов в обмен на серьёзное экономическое сотрудничество.

«Мы не торгуем территориями, хотя проблема заключения мирного договора с Японией является, конечно, ключевой, и нам бы очень хотелось с нашими японскими друзьями найти решение этой проблемы», — обозначил президент.

По словам Владимира Путина, стороны не обсуждают обмен или продажу: речь идёт о поиске решения, при котором никто не будет чувствовать себя «внакладе», ни побеждённым и ни проигравшим.

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«Уверен, что, когда мы будем встречаться с господином Абэ здесь, во Владивостоке, мы также будем эту тему обсуждать, но для того, чтобы её решить, она должна быть очень хорошо продумана и подготовлена, повторяю ещё раз, на принципах ненанесения ущерба, а наоборот, на принципах создания условий для развития межгосударственных связей на длительную историческую перспективу», — уверен глава государства.

Как уже сообщало ИА REGNUM, Япония претендует на четыре острова в южной части Курильской гряды (Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи), ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Позиция России состоит в том, что южные Курилы вошли в состав СССР (государством-продолжателем которого стала Россия) по итогам Второй мировой войны и что российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.