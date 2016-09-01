Москва, 2 сентября, 2016, 02:37 — ИА Регнум. Восемь нарушений режима перемирия в Сирии зафиксировано за сутки 1 сентября. Об этом говорится в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон на территории Сирии, распространённом пресс-службой Минобороны России, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Флаг Министерства обороны Российской Федерации

«Формирования причисляющей себя к оппозиции группировки «Джейш аль-Ислам» из миномётов обстреляли населённые пункты Арбил, Дума, Хараста, Джаубар, Хауш-Дуара в провинции Дамаск. При обстрелах населённых пунктов Ара, Брума, Тубал в провинции Латакия вооружённые формирования группировки «Ахрар аш-Шам» применили беспилотные летательные аппараты с взрывными устройствами», — говорится в документе.

В целом, по данным российской стороны, режим прекращения боевых действий продолжает соблюдаться в большинстве провинций Сирии.

Окончательному установлению режима перемирия препятствуют также террористические группировки «Джабхат ан-Нусра» и «Исламское государство» (запрещены в России).

«В течение суток в провинции Алеппо террористы из РСЗО кустарного производства, миномётов, с применением противотанковых управляемых ракет и танковых орудий обстреляли населённый пункт Караси, а также квартал Хай-эль-Ансари, район училища ВВС и вооружения в городе Алеппо. В провинции Дамаск миномётным обстрелам подверглись населённые пункты Хауш-Насри, Хауш-Харабу, Бара-эль-Джадида, Арбил, Шурхун и ферма Кусайр», — говорится в информационном бюллетене.

Кроме этого, в провинции Деръа террористами из реактивных систем залпового огня и гаубиц обстрелян населённый пункт Эн-Найме и квартал Эль-Маншия в городе Деръа, в провинции Идлиб — населённый пункт Аль-Хабид, в провинции Хама — населенный пункт Тайбет-эль-Имам и аэродром Хама.

Сообщается также, что в течение суток подписаны соглашения о примирении с представителями ещё четырех населенных пунктов в провинции Латакия. Количество населённых пунктов, присоединившихся к процессу примирения, таким образом, увеличилось до 534.

Продолжены переговоры о присоединении к режиму прекращения боевых действий с полевыми командирами отрядов вооружённой оппозиции в провинциях Хомс, Латакия, Эль-Кунейтра и Хама. На данный момент о своей приверженности принятию и выполнению условий прекращения огня заявили 69 вооружённых группировок.

При участии российской стороны жителям населённого пункта Бнарма провинции Хама доставлено более двух тонн гуманитарных грузов — рис, сахар, мясные и рыбные консервы. «Для мирных жителей, покидающих находящиеся под контролем вооруженных формирований террористических группировок районы города Алеппо, продолжают работать пункты горячего питания и выдачи предметов первой необходимости», — информируют в Минобороны.

Как передавало ИА REGNUM, на территории Сирии с 27 февраля 2016 года введён режим прекращения боевых действий. Под его действие не попадают террористические группировки, в том числе «Исламское государство» и «Джабхат ан-Нусра». Деятельность этих организаций на территории России запрещена по решению Верховного суда.