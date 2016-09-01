Рабат, 2 сентября, 2016, 02:25 — ИА Регнум. Правительство Марокко отказывается выводить военный контингент из Западной Сахары, (Сахарская Арабская Демократическая Республика, САДР), несмотря на требование ООН, сообщает Reuters 2 сентября.

Тени

В правительственном заявлении, опубликованном в четверг, говорится, что марокканская сторона не считает размещение военных на спорной территории в Западной Сахаре нарушением международных соглашений. Правительство сообщает, что военные находятся на территории с охранной миссией — для защиты граждан Марокко, занятых строительством дороги и объектов инфраструктуры, а также в целях предотвращения контрабанды.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 29 августа Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун «выразил глубокую обеспокоенность» ситуацией в буферной полосе Западной Сахары и Мавритании, и призвал марокканских военных вывести контингент из страны, чтобы «прекратить эскалацию конфликта». По мнению международных наблюдателей, спецназ Марокко вторгся на территорию сопредельного государства для вооруженной борьбы с «Фронтом Полисарио», что нарушает Договор о прекращении огня 1991 года.

Республика Западная Сахара — Сахарская Арабская Демократическая Республика, расположенная на северо-западе Африки, между Алжиром, Марокко и Мавританией, с 2005 года является частично признанным государством, независимость которого утвердили 84 страны. С 1970-х годов в Западной Сахаре шла война между армией Марокко и «Фронтом Полисарио», которая закончилась в 1991 году, подписанием Договора о прекращении огня.