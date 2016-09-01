Минск, 2 сентября, 2016, 02:19 — ИА Регнум.



Неизвестный фламандский художник. Богатый и бедный. XVII век

Белорусы продолжают получать листовки с указанием доходов лиц, претендующих на мандаты в палате представителей Национального собрания постсоветской республики, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Долгое время члены ППНС скрывали информацию о своих заработках. Об их жаловании, приработках и специфике оказываемых услуг ходили слухи. С публикацией задекларированных доходов появились факты.

Шевцов Дмитрий Евгеньевич 1973 года рождения — «член Постоянной комиссии палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по охране здоровья, физической культуре, семейной и молодежной политике», претендует на симпатии избирателей минского избирательного округа №106. Согласно информации в листовках, разбросанных в почтовые ящики электората вместе с приглашениями посетить избирательные участки 11 сентября, беспартийный «палаточник» нынешнего (пятого) созыва зарабатывал в 2015 году в среднем более $2,4 тысячи в месяц.

«Общая сумма дохода за 2015 год 583 601 104 рубля. В собственности имеет квартиру в городе Минске», — сказано в листовке. В агитпродукции нет выходных данных, поэтому кто и где её отпечатал — неизвестно. Тем не менее информация точная — такие же сведения содержатся в базах данных Центризбиркома и Мингорисполкома.

По тому же округу проходит Бесько Оксана Анатольевна 1975 года рождения — директор государственного учреждения образования «Минский финансово-экономический колледж», член Республиканской партии труда и справедливости. «Общая сумма дохода за 2015 год 230 252 792 рубля. В собственности имеет квартиру в городе Минске», — сказано в листовке.

Ежемесячный доход Бесько почти в два раза ниже «палаточника» Шевцова. Однако у других конкурентов по округу доходы кратно ниже, чем у директора государственного колледжа.

Неплохо (по белорусским меркам) зарабатывал в 2015 году Сокол Алексей Николаевич 1973 года рождения, член Коммунистической партии Белоруссии — «первый заместитель генерального директора открытого акционерного общества «ЦУМ Минск», депутат Минского городского Совета депутатов двадцать седьмого созыва». Потенциальные избиратели проинформированы о доходах непростого коммуниста: «Общая сумма дохода за 2015 год 313 643 400 рублей. В собственности имеет квартиру и гараж в городе Минске, жилой дом и земельный участок в Минском районе, 748 акций открытого акционерного общества «ЦУМ Минск».

Ещё один член ПП НС пятого созыва — Кубракова Людмила Петровна 1970 года рождения — «депутат палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь пятого созыва, член Постоянной комиссии палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по экономической политике, живет в городе Минске, многодетная мать, член Коммунистической партии Белоруссии». Доходы у неё за 2015 год меньше, чем у некоторых коллег по ППНС, — всего 278,887 677 млн «зайчиков», но при этом ещё и 20 тысяч российских рублей и даже $100. В собственности квартира в Минске, земельный участок и жилой дом в Борисовском районе Минской области, легковой автомобиль — скромно, по-коммунистически.

Для сравнения: проходящий по тому же 102-му избирательному округу Минска, что и коммунистка Кубракова, гражданин Ковалёв Андрей Федорович 1978 года рождения — директор общества с ограниченной ответственностью «Конгер», член Белорусского патриотической партии, задекларировал прошлогодний доход в размере 97,2 млн «зайчиков». То есть бизнесмен в краю «рыночного социализма» зарабатывает кратно меньше, чем «палаточник», обнажая сущность официозных лозунгов «государство для народа» и «страна для жизни».

Бывший кандидат в президенты (кампания 2010 года), получивший политическое убежище в Евросоюзе и внезапно вернувшийся в Белоруссию оппозиционер Михалевич Алексей Анатольевич 1975 года рождения — «юрисконсульт частного информационного учреждения «Центр поддержки беженцев», живет в городе Минске, член Партии БНФ», также метит в «палаточники». в декларации указано: «Общая сумма дохода за 2015 год 507 220 чешских крон. Имущества не имеет».

Конкуренцию Алексею (Алесю) Михалевичу по 109-му минскому округу составляет гражданка Янковская Людмила Евгеньевна 1969 года рождения — «заведующая государственным учреждением образования «Ясли-сад № 522 города Минска», живет в Минске, беспартийная». Согласно опубликованной информации, общая сумма её дохода за 2015 год составила 109,980 874 млн «зайчиков» при полном отсутствии имущества.

Выходит, что директор фирмы Ковалёв с 102-го избирательного округа умудрился заработать меньше, чем заведующая дошкольным учреждением со 109-го округа. По всей видимости, не долго ждать часа, когда Александр Лукашенко выполнит своё давнее обещание «пожать руку последнему предпринимателю».

Как сообщало ИА REGNUM, двухпалатное Нацсобрание Белоруссии будет сформировано в сентябре. Согласно промежуточному отчёту БДИПЧ ОБСЕ, парламентская кампания в постсоветской республике проходит малозаметно, с несоблюдением важнейших рекомендаций организации. Тем не менее, считают политологи, Москва признает любые итоги данной кампании, а Запад, скорее всего, признает, даже несмотря на негативное заключение западных экспертов, как это было в случае с президентской кампанией 2015 года в Белоруссии.

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