Коломбо, Шри-Ланка, 2 сентября, 2016, 02:01 — ИА Регнум. В Коломбо состоялась акция протеста против визита генсека ООН Пан Ги Муна, который находится с дипломатической миссией в столице Шри-Ланки, сообщает Associated Press 2 сентября.

Malcolm Browne Коломбо, Шри-Ланка

Несколько десятков человек пикетировали места визита Генерального секретаря Организации объединенных наций, который второй день находится в Шри-Ланке. Сообщается, что протестующим, этническим сингальцам, удалось передать письменное обращение Пан Ги Муну — сингальцы требуют прекратить расследование ООН, которое ведется против армии и правительства страны.

Визит Генерального секретаря стал вторым после окончания гражданской войны в Шри-Ланке. В 2009 году Пан Ги Мун фиксировал разрушения и жертвы, произошедшие в ходе войны, и инициировал международное расследование преступлений против этнических тамильцев. По мнению наблюдателей ООН, военнослужащие-сингальцы в ходе гражданской войны убивали тамильцев по национальному признаку, правительство обвиняется в бомбардировках тамильских деревень. Жертвами среди тамильского населения в последние месяцы конфликта стали 40 тыс. человек.