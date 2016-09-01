Киев, 2 сентября, 2016, 01:50 — ИА Регнум. Грузовой автомобиль сбил группу велосипедистов в Киевской области, в результате чего один человек погиб, ещё четверо госпитализированы. Об этом сообщил министр молодёжи и спорта Украины Игорь Жданов на своей странице в Facebook.

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«Под Броварами произошла ужасная трагедия. Группа велосипедистов Броварского высшего училища физической культуры была сбита фурой. Один спортсмен погиб, трое находятся в реанимации», — написал министр.

Позднее он уточнил, что в реанимацию доставлен также тренер спортсменов. «Пострадавшие — юные парни и девушки преимущественно с Донецкой и Луганской областей», — отметил Жданов.

По его словам, «фура была болгарская». По предварительной версии, водитель автомобиля заснул за рулем.

Жданов сообщил, что Министерством молодёжи и спорта совместно с МВД и областными властями будет создана специальная комиссия для расследования всех обстоятельств аварии.