Вашингтон, 2 сентября, 2016, 01:27 — ИА Регнум. Американские прокуроры выступили с опровержением заявления подсудимого миллиардера из Макао, который назвал дело против него «геополитически мотивированным», сообщает Reuters 2 сентября.

Иван Шилов ИА REGNUM

По мнению прокуратуры, обвинения, выдвинутые против американского суда Нг Лап Сенгом, китайским миллиардером, преследуемым за коррупционные связи в ООН, являются «фантастическими».

"Единственной причиной преследования ответчика был его настоящий заговор, а не выдуманный, в стиле «теории заговора», — заявили прокуроры.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Нг Лап Сенг, 68-летний китайский бизнесмен, был обвинен в 2015 году в даче взятки Джону Эшу, бывшему послу Организации Объединенных Наций из Антигуа и Барбуды, который был президентом Генеральной Ассамблеи ООН с 2013 по 2014 год. По мнению прокуратуры, китайский миллиардер передал Эшу более $500 тыс. для одобрения строительства конференц-центра в Макао.

Эш умер в июне 2016 года, до начала суда. Нг Лап Сенг не признал себя виновным. В судебных документах адвокаты миллиардера обвиняют правительство и прокуратуру в противодействии развитию Китая. По их словам, конференц-центр в Макао дал бы развивающимся странам Юго-Восточной Азии постоянное место проведения совещаний в Китае, что «геополитически» не выгодно США.