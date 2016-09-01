Москва, 2 сентября, 2016, 01:25 — ИА Регнум. Москва продолжит придерживаться принципа взаимности в вопросе о санкциях со стороны Запада и российских ответных мерах. Об этом заявил журналистам во Владивостоке пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя расширение санкций США в отношении российских компаний.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Нужно ещё проанализировать, что расширено, в каком объёме. Но традиционно в таких случаях ключевым является принцип взаимности, которого мы будем придерживаться», — сказал пресс-секретарь главы государства.

Напомним, 1 сентября Департамент по контролю за иностранными активами Минфина США объявил об усилении секторальных санкций против России. Под ограничительные меры попали «Объединенные машиностроительные заводы», некоторые структуры «Газпромбанка» (в том числе холдинг «Газпром-Медиа»), а также дочерние структуры Банка Москвы и компании группы «Газпром».

Также под санкциями оказались компании «Мостотрест» и «СГМ-мост» — соответственно, субподрядчик и генподрядчик строительства Керченского моста.

Секторальные санкции подразумевают лишение компании доступа к долгосрочному финансированию. При этом другие транзакции с участием попавших под секторальные санкции компании не запрещаются.