Красногорск, 2 сентября, 2016, 01:01 — ИА Регнум. Управление Федеральной антимонопольной службы по Московской области оштрафовало компанию «Вымпелком» на 150 тысяч рублей за распространение SMS-рекламы без предварительного согласия абонентов. Об этом 1 сентября сообщила пресс-служба ведомства, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Навязчивая SMS-реклама

«По результатам рассмотрения дела об административном правонарушении, Московским областным УФАС России вынесено постановление о привлечении ПАО «Вампелком» к административной ответственности по части 1 статьи 14.3 КоАП и назначении штрафа в размере 150 000 рублей», — говорится в сообщении.

Уточняется, что основанием для возбуждения дела стало распространение на территории Московской области SMS-рекламы без предварительного согласия физического лица на ее получение, что является нарушением части 1 статьи 18 федерального закона «О рекламе».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ФАС назначила компании «Мегафон» два штрафа по 500 тысяч рублей за нарушение части 1 статьи 18 федерального закона «О рекламе». Нарушение компанией законодательства выразилось в отправке абоненту без его предварительного согласия двух SMS-сообщений с рекламой мобильных игр и денежного приза от компании «Мегафон».