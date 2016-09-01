Рим, 2 сентября, 2016, 00:57 — ИА Регнум. У берегов Италии «спасено» еще 1725 мигрантов из Африки, сообщает Reuters 2 сентября.

Mikhail Esteves В лагере беженцев

В четверг в Средиземном море прошла спасательная операция, в которой участвовали силы береговой охраны Италии, миссия Евросоюза по борьбе с контрабандой людей, корабли торгового флота и нескольких гуманитарных организаций. В ходе операции обнаружено 14 резиновых лодок и две плоскодонки с мигрантами с Африканского континента. Все беженцы, большинство из которых является жителями центральных районов Африки, были доставлены на итальянский берег и помещены в центры временного размещения.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 31 августа береговая охрана Италии отчиталась о «спасении» у своих вод 3000 беженцев, а 29 августа была проведена самая крупная операция, в результате которой было спасено 6500 человек.

В этом августе спокойная погода на Средиземном море способствовала всплеску миграции из Ливии — поэтому и сообщения о тысячах новых беженцев, доплывших до итальянских берегов на перегруженных катерах, плоскодонках и резиновых лодках, приходят ежедневно. Всего же с начала года число мигрантов, добравшихся до Европы так называемым центрально-средиземноморским маршрутом, составило 105 000 человек.