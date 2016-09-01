Москва, 2 сентября, 2016, 00:41 — ИА Регнум. Сотрудники полиции не обнаружили взрывчатки в здании Российской государственной библиотеки (бывшей Библиотеки имени Ленина) в центре Москвы. Об этом сообщает телеканал «Россия 24» со ссылкой на правоохранительные органы.

rsl.ru «Ленинка» в дни войны. 1941-1945 гг. Зал текущей периодики, корпус «B», 1-й этаж

Уточняется, что все помещения библиотеки были обследованы кинологом со служебной собакой. Ни взрывчатых веществ, ни взрывных устройств обнаружено не было.

В настоящее время полиция ведёт поиск неизвестного, сообщившего о заложенной бомбе по телефону в службу «02».

Как передавало ИА REGNUM, вечером 1 сентября персонал и посетители Российской государственной библиотеки были эвакуированы после анонимного сообщения об угрозе взрыва. В общей сложности было эвакуировано около полутора тысяч человек.

К месту были вызваны полиция с сапёрами, пожарные, скорая помощь и сотрудники МЧС.