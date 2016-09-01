Угроза взрыва в Ленинской библиотеке в Москве оказалась ложной
Москва, 2 сентября, 2016, 00:41 — ИА Регнум. Сотрудники полиции не обнаружили взрывчатки в здании Российской государственной библиотеки (бывшей Библиотеки имени Ленина) в центре Москвы. Об этом сообщает телеканал «Россия 24» со ссылкой на правоохранительные органы.
Уточняется, что все помещения библиотеки были обследованы кинологом со служебной собакой. Ни взрывчатых веществ, ни взрывных устройств обнаружено не было.
В настоящее время полиция ведёт поиск неизвестного, сообщившего о заложенной бомбе по телефону в службу «02».
Как передавало ИА REGNUM, вечером 1 сентября персонал и посетители Российской государственной библиотеки были эвакуированы после анонимного сообщения об угрозе взрыва. В общей сложности было эвакуировано около полутора тысяч человек.
К месту были вызваны полиция с сапёрами, пожарные, скорая помощь и сотрудники МЧС.