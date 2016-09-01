Киев, 2 сентября, 2016, 00:21 — ИА Регнум. Украинское госпредприятие «Антонов» не планирует передавать Китаю права интеллектуальной собственности, а также права держателя сертификата типа воздушного судна Ан-225 «Мрия». Сообщение об этом опубликовано на странице компании в Facebook.

Kārlis Dambrāns Ан-225 «Мрия»

Как уточняется, «Антонов» и китайская Aerospace Industry Corporation of China (AICC) заключили соглашение сотрудничестве по программе Ан-225, которое является своеобразной «дорожной картой», подтверждающей взаимную заинтересованность сторон в их взаимодействии с целью дальнейшего развития программы Ан-225.

«Речь идёт о подготовке предложений по разработке контракта, в соответствии с которым на ГП «Антонов» будет выполнена достройка и модернизация второго экземпляра Ан-225 «Мрия». Заказчиком этого самолёта выступает AICC», — говорится в сообщении.

На первом этапе предусмотрена постройка второго экземпляра самолёта и передача его заказчику. «В дальнейшем планируется разработать контракт по созданию совместного серийного производства модернизированного самолёта в Китае по лицензии ГП «Антонов», в котором будет задействован не только ГП «Антонов», но и другие предприятия авиационной отрасли Украины», — сообщают в компании.

Напомним, 31 августа ряд СМИ сообщил, что украинское госпредприятие «Антонов» продало Китаю самый большой в мире самолёт Ан-225 «Мрия», а также техническую документацию, чертежи и спецификацию самолёта.

Ан-225 — огромный шестимоторный турбореактивный высокоплан со стреловидным крылом. Длина самолета — 84 метра, высота — 18,2 метра. Самолёт был спроектирован и построен в СССР на Киевском механическом заводе в 1984—1988 годах.

Причиной постройки Ан-225 была необходимость создания авиационной транспортной системы для проекта многоразового космического корабля «Буран». Основным назначением тяжёлого транспортного самолёта в рамках данного проекта была перевозка различных компонентов ракеты-носителя и космического корабля от места производства и сборки к месту запуска. Также существовала важная задача доставки космического челнока на космодром в случае приземления его на запасных аэродромах.

Кроме того, предполагалось использование Ан-225 в качестве первой ступени системы воздушного старта космического корабля, что требовало от самолёта грузоподъёмности не менее 250 тонн.

После распада Советского Союза Ан-225 достался Украине. Изначально планировалось создать два самолёта, но успели только один.