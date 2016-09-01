Тирасполь, 2 сентября, 2016, 00:19 — ИА Регнум. Сегодня в аэропорту столицы Молдавии Кишинева молдавскими пограничниками был задержан, а затем депортирован из страны заместитель министра иностранных дел Республики Абхазия Олег Аршба. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МИД ПМР, дипломат направлялся в Приднестровье по приглашению руководства Приднестровской Молдавской Республики.

Kate Bum Добро пожаловать в Тирасполь

«Следует отметить, что приднестровская сторона заблаговременно в установленном порядке уведомила РМ о планируемом визите зарубежного гостя, однако, несмотря на это, в отношении представителя Абхазии были применены репрессивные меры. Убеждены, что данный инцидент является подтверждением слабости и политической незрелости молдавской стороны, свидетельствует об очередной попытке РМ примитивными методами ограничить международные контакты Приднестровья», — заявили в приднестровском ведомстве

Там выразили уверенность, что «такого рода панические демарши не смогут воспрепятствовать поступательному развитию сотрудничества Приднестровья с братскими государствами, в том числе с Республикой Абхазия». «Наряду с этим обращаем внимание, что действия РМ еще более осложняют ситуацию в переговорном процессе между Приднестровьем и Республикой Молдова. Очевидно, что подобные «средневековые» методы свидетельствуют о неспособности Кишинева к уважительному и предметному диалогу с приднестровской стороной за столом переговоров», — подчеркнули в МИД ПМР.

«Настоятельно рекомендуем молдавской стороне критически переосмыслить дискриминационную парадигму отношений с Приднестровьем. Также призываем международных партнеров, и в первую очередь участников формата «5+2», дать соответствующую оценку подобным нецивилизованным действиям РМ», — подвели итог в ведомстве.

ИА REGNUM напоминает, что на протяжении последних полутора лет молдавские власти регулярно отказывали во въезде и депортировали из страны российских граждан и других неугодных иностранцев, в том числе общественных и научных деятелей, журналистов, а также миротворцев и военнослужащих ОГРВ. После того как Киев фактически закрыл приднестровско-украинскую границу для граждан РФ, единственным способом добраться до Приднестровья остается кишиневский аэропорт.