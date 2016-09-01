Майами, США, 1 сентября, 2016, 23:55 — ИА Регнум. Тропический шторм «Эрмина» начал резко усиливаться и приближается к побережью американского штата Флорида. Об этом сегодня, 1 сентября, сообщает Национальный центр США по слежению за ураганами.

Mariamichelle Грозные тучи

По прогнозам ураган достигнет северо-западного побережья Флориды. Скорость ветра может составить до 120 километров в час. Ожидается выпадение более 500 мм осадков.

Если ураган не сменит траекторию, то после Флориды он ударит по Джорджии и Северной Каролине.

Отмечается, что это первый ураган во Флориде с 2005 года.