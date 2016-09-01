Радио REGNUM: второй выпуск за 1 сентября
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 1 сентября, 2016, 23:33 — ИА Регнум.
- МИД России заявил, что события в Бразилии — внутреннее дело этой страны. Первые последствия импичмента;
- Центральный банк предполагает, что разовая выплата пенсионерам приведет к росту инфляции;
- Документы о демонтаже доски Маннергейму пришли в Музей городской скульптуры;
- План по защите чего предложили готовить США в Совете Федерации в ответ на заявление о наличии плана на случай российского вторжения на Украину?