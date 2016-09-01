Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM

Москва, 1 сентября, 2016, 23:33 — ИА Регнум.

  • МИД России заявил, что события в Бразилии — внутреннее дело этой страны. Первые последствия импичмента;
  • Центральный банк предполагает, что разовая выплата пенсионерам приведет к росту инфляции;
  • Документы о демонтаже доски Маннергейму пришли в Музей городской скульптуры;
  • План по защите чего предложили готовить США в Совете Федерации в ответ на заявление о наличии плана на случай российского вторжения на Украину?