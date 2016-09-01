Киев, 1 сентября, 2016, 23:33 — ИА Регнум. Украинский президент Пётр Порошенко горячо поблагодарил правительство США за обновлённый список санкций в отношении физических и юридических лиц России, сообщается на официальной странице украинского президента в Twitter.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Поджигатель

«Еще 37 физических лиц и компаний, причастных к агрессии РФ против Украины и оккупации Крыма, под санкциями. Спасибо американским партнерам!» — воодушевленно отметил Порошенко.

Напомним, Минфин США обновил список российских физических и юридических лиц, подпадающих под односторонние американские экономические санкции из-за гражданской войны на Украине.

Как сообщало ИА REGNUM, в свежий список, в частности, попали восемь министров правительства Крыма, главы крымских управлений ФСБ и Следственного комитета, ряд дочерних компаний «Газпрома» и компании-подрядчики, участвующие в строительстве Керченского моста.