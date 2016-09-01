Веллингтон, 1 сентября, 2016, 23:07 — ИА Регнум. У берегов Новой Зеландии произошло землетрясение магнитудой 7,2, сообщает Reuters.

Angelo Giordano Разрушенный землетрясением дом

По информации Геологической службы США, эпицентр землетрясения находился в 145 км к северо-востоку от города Гисборн на глубине 159 км.

Правительством Новой Зеландии объявлена угроза цунами, началась эвакуация людей из прибрежных районов страны.

После первого удара было зафиксировано еще пять подземных толчков убывающей силы, с магнитудой от 5,7 до 5,3.