Москва, 1 сентября, 2016, 22:23 — ИА Регнум. Из здания столичной Библиотеки имени В. И. Ленина эвакуировали персонал и посетителей после анонимного звонка о заложенной там бомбе, сообщает «Лайф».

Цитата из к/ф «Москва слезам не верит». реж. Владимир Меньшов. 1980. СССР В Ленинской библиотеке

По информации некоторых СМИ, причиной эвакуации стало обнаружение подозрительного предмета в одном из залов библиотеки. В настоящий момент эвакуированы около полутора тысяч человек, помещения библиотеки осматривают кинологи.

На место происшествия прибыли саперы и полиция, у здания дежурят несколько пожарных расчетов, машина скорой помощи и сотрудники МЧС.