Санкт-Петербург, 1 сентября, 2016, 22:20 — ИА Регнум. Утром 1 сентября на переднем дворе Воронцовского дворца, в котором располагается Суворовское военное училище Санкт-Петербурга, состоялось торжественное построение воспитанников, посвященное Дню первокурсника.

Юлия Карнаева ИА REGNUM День знаний в Санкт-Петербургском Суворовском военном училище

Юлия Карнаева ИА REGNUM Педагоги суворовского военного училища

В этом году в училище приказом министра обороны зачислено 80 мальчишек из разных городов России. В первый день осени они принимали торжественную клятву, обещая служить Родине и нести гордое звание суворовца на протяжении всей жизни.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Торжественно клянусь...

Почетными гостями праздника стали командующий войсками Западного военного округа, генерал-полковник Андрей Картаполов, председатель Межрегиональной организации «Совет Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы Санкт-Петербурга и Ленинградской области», Герой России, генерал-майор Геннадий Фоменко, солист Мариинского театра Василий Герелло и многие другие.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Среди почетных гостей ветераны, спортсмены и артисты Мариинского театра

Во время Дня первокурсника была представлена новая особо парадная форма суворовцев — белого цвета с алыми погонами. Такая форма одежды еще ни разу не была на суворовцах за 60-летнюю историю.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Первокурсники с наставником

Воспитанники училища прошли торжественным маршем, приняли клятвенное обещание и поздравления почетных гостей.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Первый марш

Также перед суворовцами, их родственниками и гостями выступил ансамбль песни и пляски ЗВО, народный артист России Василий Герелло и сами учащиеся Санкт-Петербургского СВУ.