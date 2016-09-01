Белый китель, алые погоны и клятва на верность России: 1 сентября в СПб СВУ
Санкт-Петербург, 1 сентября, 2016, 22:20 — ИА Регнум. Утром 1 сентября на переднем дворе Воронцовского дворца, в котором располагается Суворовское военное училище Санкт-Петербурга, состоялось торжественное построение воспитанников, посвященное Дню первокурсника.
В этом году в училище приказом министра обороны зачислено 80 мальчишек из разных городов России. В первый день осени они принимали торжественную клятву, обещая служить Родине и нести гордое звание суворовца на протяжении всей жизни.
Почетными гостями праздника стали командующий войсками Западного военного округа, генерал-полковник Андрей Картаполов, председатель Межрегиональной организации «Совет Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы Санкт-Петербурга и Ленинградской области», Герой России, генерал-майор Геннадий Фоменко, солист Мариинского театра Василий Герелло и многие другие.
Во время Дня первокурсника была представлена новая особо парадная форма суворовцев — белого цвета с алыми погонами. Такая форма одежды еще ни разу не была на суворовцах за 60-летнюю историю.
Воспитанники училища прошли торжественным маршем, приняли клятвенное обещание и поздравления почетных гостей.
Также перед суворовцами, их родственниками и гостями выступил ансамбль песни и пляски ЗВО, народный артист России Василий Герелло и сами учащиеся Санкт-Петербургского СВУ.