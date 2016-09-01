Киев, 1 сентября, 2016, 21:02 — ИА Регнум. Вчера, 31 августа, в Донбассе ведение боевых действий зафиксировано на Донецком, Горловском, Мариупольском и Луганском направлениях. ВСУ, армии ДНР и ЛНР традиционно применяли тяжелую артиллерию, бронетехнику и минометы. Данную информацию 1 сентября подтверждают военные ведомства ДНР, ЛНР и пресс-центр штаба АТО, передает ИА REGNUM.

U.S. Army Europe Images ВСУ

Так, по словам заместителя начальника управления Народной милиции ДНР Эдуарда Басурина, за прошедшие сутки подразделения ВСУ 139 раз нарушили режим прекращения огня. «Количество нарушений со стороны ВСУ по территории республики резко снизилось», — сказал Басурин.

По его словам, под обстрел попали позиции ДНР в населенных пунктах: Ясиноватая, Спартак, Зайцево, Александровка, Докучаевск, Петровский район Донецка и Саханка. В частности, украинские войска выпустили 80 мин калибра 82 и 120 мм.

Басурин отметил, что на протяжении 1 сентября в целом ВСУ соблюдали режим тишины. «В течение суток по всей линии соприкосновения сторон сохранялось относительное затишье, за исключением нанесения минометных ударов по населенному пункту Ясиноватая с позиций 16 отдельного мотопехотного батальона 58 бригады ВСУ, дислоцирующегося в районе Авдеевки. Хотелось бы поблагодарить журналистов, которые сегодня ночью находились на позициях для фиксации возможных провокаций со стороны ВСУ», — рассказал Басурин.

В то же время спикер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко проинформировал, что ночью 54-ая отдельная механизированная бригада ВСУ нарушила режим «бессрочного прекращения огня». «Ситуация за сутки существенных изменений не претерпела и остаётся напряжённой. Несмотря на незначительное уменьшение числа обстрелов, режим прекращения огня украинской стороной не соблюдался. Приказ на открытие огня отдавал командир 54-й бригады полковник Горбатюк. Он не просто пытается разрушить и без того шаткое перемирие, но игнорирует прямые приказы вышестоящего руководства», — пожаловался Марочко.

По его словам, вчера Украина продолжала отправлять на Луганщину тяжелые вооружения и бронетехнику. «В район населенного пункта Станица Луганская прибыло подразделение 28-й бригады в количестве до 30 человек и с двумя единицами танков Т-64. В район населенного пункта Верхняя Ольховая прибыла батарея САУ из состава все той же 28-й бригады в количестве двух единиц», — уточнил Марочко.

Спикер отметил, что власти Украины проводят на Луганщине мероприятия, которые косвенно подтверждают подготовку ВСУ к военным действиям. «Руководству центральной городской больницы Северодонецка приказано освободить максимальное количество койко-мест до 6 сентября… Выявлено, что из Лисичанска осуществляется вывоз документации налоговых служб и ЗАГСов», — добавил Марочко.

Он также назвал «террористическим актом» сегодняшний подрыв памятника бойцам ДНР в Луганске. «Сегодня мы стали с вами свидетелями очередного террористического акта… Это крайне кощунственно — опускаться до уровня террористических организаций, которые в наш светлый праздник, День знаний, совершили этот террористический акт, акт вандализма. Мы с таким трудом сделали этот памятник, сюда собирались финансовые средства, сюда была вложена душа и много пота тех, кто трудился над созданием этого монумента. Этот монумент символизирует наших освободителей», — напомнил Марочко.

В свою очередь, 1 сентября спикер администрации президента Украины по вопросам АТО, полковник ВСУ Андрей Лысенкозаявил, что за минувшие сутки в результате боевых действий один украинский военнослужащий погиб, один — получил ранения. Он сказал, что совместными усилиями Украине удалось «заставить противника вернуться к выполнению Минских договоренностей». Также вчера ВС ДНР и ЛНР впервые за последние недели не применяли артиллерию.

Лысенко отметил, что вчера на Луганщине ВС ЛНР совершили короткий обстрел позиций ВСУ в Станице Луганской. В то же время на Донецком направлении ВС ДНР продолжали минометные обстрелы. Основные боевые действия уже традиционно проходили в промзоне Авдеевки, где армия ДНР провела один «достаточно мощный минометный обстрел (выпустили 26 минометных мин)». «Всего за минувшие сутки на Донецком направлении произошло 14 вражеских обстрелов, в том числе один — из тяжелого вооружения», — рассказал Лысенко. Полковник отметил, что сегодня после часа ночи под Богдановкой (Мариупольское направление) «произошло короткое боестолкновение между силами «АТО» и противником». В частности, со стороны Докучаевска выдвинулась вражеская группа из пяти солдат ДНР, которые напали на позиции ВСУ. «Вражеское нападение отбито», — заверил Лысенко. Он также проинформировал, что в Старогнатовке позиции ВСУ подверглись короткому минометному обстрелу.

Вечером, 1 сентября, штаб АТО обвинил ВС ДНР и ЛНР в шести обстрелах позиций ВСУ. «С 12:00 начала поступать информация о применении станковых противотанковых гранатометов по Троицкому и Невельскому. Защитников Авдеевки обстреляли из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия», — сообщили в штабе АТО. При этом в штабе подчеркнули, что украинские военные ответный огонь не открывали.

Напомним, 31 августа президент Украины Петр Порошенко заявил, что Франция и Германия поддержали инициативу украинской стороны относительно прекращения огня в Донбассе с 1 сентября. В Минобороны Украины ранее сообщали, что с полуночи в Донбассе не было ни одного обстрела.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Басурин подтвердил информацию о том, что ВСУ соблюдают режим прекращения огня. «Если говорить в период за все 31 августа, то нарушения были, но после 12 ночи нарушений зафиксировано не было», — заверил Басурин.