Иваново, 1 сентября, 2016, 20:35 — ИА Регнум. Губернатор Ивановской области Павел Коньков в День знаний принял участие в торжественной линейке, посвященной началу нового учебного года, в Новоталицкой школе Ивановского района. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказали в пресс-службе правительства области

Пресс-служба правительства Ивановской области

Глава региона отметил школу в Ново-Талицах как активно внедряющую инновационные образовательные программы. Положительно он оценил и ведущуюся работу по оздоровлению детей: здесь есть два спортивных зала, многофункциональная спортплощадка, плавательный бассейн.

Как добавила директор школы Ирина Варламова, в учреждении также реализуются программы дошкольного образования: здесь организовано 18 дошкольных групп на 378 детей. Всего в школе работают 192 человека, из них 93 педагога, в том числе два психолога, два логопеда и социальный педагог. При этом пять педагогов имеют почетные звания, 22 аттестованы на высшую квалификационную категорию.

Школа первой в области начала экспериментальную работу по региональному проекту «Межведомственная система оздоровления школьников». Ежегодно учебное заведение становится лауреатом, призером или победителем областных конкурсов школ здорового образа жизни, за что трижды получала региональные гранты. Сегодня это еще и стажировочная площадка «Института развития образования Ивановской области» по проекту «Творческое саморазвитие педагога сельского образовательного учреждения». Также школа является пилотной площадкой по реализации регионального проекта «Внедрение ФГОС основного общего образования».

В 2016 году на базе учреждения открыты дополнительные группы детского сада «Солнышко». Это позволило полностью ликвидировать очередность детей в возрасте от полутора лет в Новоталицком сельском поселении.

В Ивановской области 1 сентября распахнули свои двери более 800 образовательных учреждений. К учебным занятиям приступили около 200 тысяч детей. Число учеников в сравнении с минувшим учебным годом в Ивановской области выросло на три тысячи человек. Первый звонок прозвенел для более чем 10,7 тысячи первоклассников. На подготовку к новому учебному году израсходовано более 410 млн рублей, более 90% которых — средства муниципальных бюджетов. 18,8 млн рублей составило федеральное финансирование на совершенствование спортивной инфраструктуры в сельских школах.

Кроме того, в регионе сокращается количество детей, обучающихся в две смены. В новом учебном году в две смены будут обучаться 8,7 тыс. учащихся в 61 школе области, это 9% от общего количества школьников.