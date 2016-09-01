Донецк, 1 сентября, 2016, 20:29 — ИА Регнум. Сегодня, 1 сентября, в г. Острава Чехии торжественно открылся первый представительский центр ДНР. Об этом информирует пресс-служба Министерства иностранных дел ДНР, передает ИА REGNUM.

Фото МИД ДНР

«Сегодня в городе Острава состоялось торжественное открытие представительского центра ДНР в Чешской Республике. Это первое официально зарегистрированное представительство республики в странах Европейского Союза», — говорится в сообщении. Отмечается, что центр позволяет «координировать действия представителей Чехии и ДНР по защите прав и интересов жителей Донбасса за рубежом».

В свою очередь, в МИДе Чехии опровергли информацию МИДа ДНР о якобы открытии в г. Острава представительского центра ДНР. Дипломаты пояснили, что ДНР зарегистрировала не консульство, а общественную организацию ДНР.

Так, спикер МИДа Чехии Ирена Валентова сказала, что внешнеполитическое ведомство Чехии не имеет никакого отношения к открытию т. н. представительства ДНР, а также не имеют с республикой никаких контактов. По ее словам, т. н. представитель ДНР в Чехии Неля Лискова не имеет полномочий на осуществление дипломатической деятельности. «Госпожа Неля Лискова сейчас представляет себя на территории Чешской Республики почетным консулом самопровозглашенной ДНР. Относительно нашей позиции как МИДа, то этот титул почетного консула она не имеет права использовать. Мы не имеем с этой самопровозглашенной ДНР никаких дипломатических отношений и не признаем ее, как государство», — сказала Валентова.

Кроме того, временный поверенный в делах Украины в Чехии Зиновий Гошовский в комментарии «112 Украина» отметил, что создание подобного представительства является частью гибридной войны Российской Федерации против Украины и ЕС. «Этот центр будет финансироваться РФ. Как мы уже говорили, мы признаем это частью гибридной войны РФ против Украины и ЕС», — считает Гошовский.

Также сегодня МИД Украины выразил ноту протеста посольству Чехии в связи с открытием в стране представительства ДНР. При этом народный депутат, член фракции «Блок Петра Порошенко» Ирина Фриз на своей странице в Facebook опубликовала обращение к главе СБУ Василию Грицаку с просьбой возбудить уголовное дело и объявить в розыск представителя ДНР в Чехии Нели Лискову.

Напомним, 31 августа МИД ДНР анонсировал открытие в Чехии первого дипломатического представительства республики в ЕС.