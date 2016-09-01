Архангельск, 1 сентября, 2016, 20:19 — ИА Регнум. В этом году национальный парк «Русская Арктика» посетили 954 туристов. В 2015 году парк принял 1225 посетителей, в 2014 году — 738 туристов. В этом году территорию национального парка посетили представители 40 стран. В прошлом году в «Русскую Арктику» приезжали граждане 41 государства. Но список стран этого года существенно отличается от предыдущих.

М. Гаврило ФГБУ «Национальный парк «Русская Арктика» Круиз на Зодиаке у ледниковых берегов Земли Александры, ЗФИ

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе нацпарка, впервые за 5 лет в этом году в перечне 10 новых стран: Доминикана, Эстония, Фиджи, Кыргызстан, Ливан, Филиппины, Португалия, Саудовская Аравия, Таиланд, Иран. Всего за пять лет территорию национального парка «Русская Арктика» посетили представители 68 государств.

Как и в предыдущие годы, в 2016 году больше всего туристов из Китая — 28,2% от общего числа посетителей, Германии — 17,3%. Число россиян держится примерно на одном уровне — 5,5% (в прошлом году было 6%).

Всего в сезоне-2016 состоялось 9 круизов: 5 по маршруту Мурманск — Северный полюс — Мурманск на атомном ледоколе «50 лет Победы» с заходом на Землю Франца-Иосифа, 2 — по маршруту Шпицберген — ЗФИ — Шпицберген на судне Sea Spirit, и 2 — по Северному морскому пути с заходом на Новую Землю и Землю Франца-Иосифа на ледоколе «Капитан Хлебников» и теплоходе Hanseatic. Все рейсы сопровождали инспекторы национального парка, которые обеспечивали соблюдение природоохранного законодательства и охрану от белого медведя.

В. Кузнецов ФГБУ «Национальный парк «Русская Арктика» Туристы на о. Земля Георга, ЗФИ

По сравнению с прошлым годом этим летом граница льдов находилась севернее Земли Франца-Иосифа с самого начала сезона. «Для навигации данные условия, — отметил старший группы инспекторов на рейсах «50 лет Победы» Александр Фельдт, — конечно, лучше, но соответственно, тюленей и белых медведей с ледокола можно было наблюдать только после 82-го градуса северной широты. То есть севернее, чем обычно. Даже во время высадки на Северном полюсе были обнаружены следы медведя недельной давности. Китов в этом сезоне наблюдалось меньше, чем в 2015 году, но практически в ходе каждого круиза можно было увидеть гренландских китов, белух или даже нарвалов в различных частях Земли Франца-Иосифа».

Погода на Земле Франца-Иосифа оставляла желать лучшего во время большей части рейсов. Частые туманы мешали осуществлять высадки, зодиачные круизы и вертолетные облеты. Штормило как в Баренцевом море, так и в акватории архипелага.

Как отметили инспекторы, в этом году, видимо, много белых медведей осталось на островах — например, во время зодиачных круизов у острова Рудольфа и острова Аполлонова можно было наблюдать по четыре медведя одновременно, что помешало произвести высадки. Был медведь и на острове Чампа — это традиционное место высадки удалось осмотреть только во время одного рейса «50 лет Победы» из пяти. В прошлом году на Чампа с атомного ледокола высаживались 4 раза за 7 круизов. Но были и дни с хорошей погодой — особенно повезло участникам первого рейса судна Sea Spirit в середине июля — туристы совершили большое количество высадок и зодиачных круизов в различных точках. В бухте Теплиц острова Рудольфа высадиться в этом году не удалось, хотя попытки были — мешал то припай, то погода, то медведи. Высадки заменили на зодиачные круизы с осмотром ледника, полярной станции и медведей на берегу. В этом сезоне мыс Норвегия острова Джексона большей частью осматривался с борта судна. Туристам рассказывали о зимовке норвежских исследователей Фритьофа Нансена и Ялмара Йохансена в этом месте. В этом году у этой зимовки «юбилей» — с этого события прошло 120 лет. У лежбища моржей на острове Аполлонова по возможности в этом сезоне осуществлялись зодиачные туры — обычно несколько десятков животных наблюдалось или на льду, или на берегу. Традиционно привлекал внимание туристов пролив Пондорфа — его как облетали на вертолетах, так и осматривали с зодиаков.

М. Иванов ФГБУ «Национальный парк «Русская Арктика» Белая медведица с двумя медвежатами, о. Гукера, ЗФИ

Представители туроператора Quark Expeditions отметили, что в Бухте Тихой острова Гукера проведена значительная работа по созданию экологической тропы, реконструкции зданий и в целом по обустройству территории. Если эта компания прежде не рассматривала Бухту Тихую как одну из приоритетных точек посещения, то сейчас их мнение кардинально изменилось. В Бухте Тихой теперь работает не только отделение почты, но и сувенирный магазин, выпущен новый путеводитель по бывшей советской полярной станции на четырех языках. Как и в прошлом году, проводились экскурсии по станции, состоялось также несколько туров на каяках к скале Рубини. На мысе Тегетхоф острова Галля в этом сезоне часто был в тумане или же там наблюдали медведя, тем не менее в этом очень красивом месте удалось провести несколько высадок, либо «визитную карточку» ЗФИ осматривали с вертолета. На Новой Земле туристам с погодой в основном не повезло. В ходе рейса на ледоколе «Капитан Хлебников» в районе архипелага судно попало в шторм. Высадку удалось провести только в бухте Мака. Туристы смогли как побывать на берегу, так и проехать на зодиаках вдоль красивого ледника. Во время рейса Hanseatic была запланирована высадка на мысе Спорый Наволок острова Северный архипелага Новая Земля, в бухте Викней. Но из-за присутствия на берегу самки белого медведя с медвежонком инспекторы национального парка приняли решение высадку отменить. А сильный северо-западный ветер до 36 узлов, снежные заряды и волнение на море сделали невозможными высадки на Оранских островах и на мысе Желания.

На 2017 год с заходом на территорию национального парка «Русская Арктика» запланировано 5 рейсов а/л «50 лет Победы» по маршруту Мурманск — Северный полюс — Мурманск, 3 — по маршруту Шпицберген — ЗФИ — Шпицберген на судне Sea Spirit, и 2 — по Северному морскому пути на круизном судне «Академик Шокальский».