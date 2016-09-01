Вашингтон, 1 сентября, 2016, 20:03 — ИА Регнум. Власти США усилили секторальные санкции против Российской Федерации. Об этом сегодня, 1 сентября, сообщает официальная структура министерства финансов США, которая отвечает за правоприменение в области санкций — Office of Foreign Assets Control (OFAC).

Александр Горбаруков ИА REGNUM Отношения

В этот раз под секторальные санкции попали «Объединенные машиностроительные заводы» (ОМЗ), некоторые структуры «Газпромбанка» (в том числе Холдинг «Газпром — Медиа»), а также дочерние структуры Банка Москвы и компании группы «Газпром».

Также под санкциями оказались компании «Мостотрест» и «СГМ-мост» — соответственно, субподрядчик и генподрядчик строительства Керченского моста.

Секторальные санкции подразумевают лишение компании доступа к долгосрочному финансированию. При этом другие транзакции с участием попавших под секторальные санкции компании не запрещаются.