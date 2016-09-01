Мурманск, 1 сентября, 2016, 20:03 — ИА Регнум. Октябрьский районный суд Мурманска вынес приговор по уголовному делу в отношении руководителя Управления Росприроднадзора по Мурманской области Руслана Тищенко. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в прокуратуре Мурманской области.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Копилка

«Суд установил, что Тищенко, являясь должностным лицом, неоднократно получал взятки на сумму не менее 5 млн 900 тыс. рублей за совершение действий в пользу взяткодателей, входящих в служебные полномочия чиновника, а также за попустительство по службе», — прокомментировала старший помощник прокурора Мурманской области по взаимодействию со средствами массовой информации Эвелина Макарова.

Как отметила Макарова, приговором суда Тищенко назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в размере 50 млн рублей и лишением права занимать определенные должности на 3 года. «Кроме того, осуждённый лишён классного чина, присвоенного ему по месту службы в Управлении Росприроднадзора по Мурманской области», — заключил представитель прокуратуры.

Ранее, как сообщало ИА REGNUM, бывший руководитель мурманского Росприроднадзора признал свою вину в получении взяток от крупных промышленных компаний, ведущих свою деятельность в регионе. Напомним, глава ведомства в Мурманской области был задержан за взятку в 2014 году.