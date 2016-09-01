Вологда, 1 сентября, 2016, 20:00 — ИА Регнум. Порядка 2 млн бюллетеней изготовили в Вологодской области. Общая их масса составляет почти 14 тонн, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном избиркоме.

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная Дума

Половина от общего числа бюллетеней — для голосования за общефедеральные партийные списки, а вторая часть — для выборов депутатов Государственной Думы в одномандатных округах. На территории Вологодчины сформированы два округа: Вологодский № 85 и Череповецкий № 86. Перед отправлением представители избирательной комиссии подсчитали пачки с бюллетенями. Затем документы погрузили в охраняемый транспорт, который развезет их по территориальным избирательным комиссиям.

Напомним, что бюллетени по общефедеральным партийным спискам имеют белый цвет, а по выборам депутатов в одномандатных округах — зеленого цвета. Причем первые гораздо длинней. В них разместятся названия и эмблемы 14 политических партий. Все бюллетени имеют ряд степеней защиты. А 18 сентября подлинность каждого бюллетеня заверят печатями, подписями членов участковой избирательной комиссии и специальным знаком. Добавим, что бюллетени по выборам депутатов областного парламента планируют отправить в районы уже на следующей неделе.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее в регионе отпечатали 67 400 бюллетеней для голосования, которые отправились в Германию, для россиян, которые в настоящий момент находятся в этой стране. Сейчас все семь политических партий, представившие документы для участия в голосовании по партийным спискам, допущены к выборам в областной парламент. В их числе КПРФ, ЛДПР, «Единая Россия», «Справедливая Россия», Российская партия пенсионеров за справедливость, «Коммунисты России» и «Яблоко"В регионе с населением 1,187 млн, человек — 960 тыс. избирателей, которым и предстоит выбрать своих представителей как в федеральном, так и региональном парламенте