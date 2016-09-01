Уфа, 1 сентября, 2016, 19:58 — ИА Регнум. В Уфе 380 учащихся 5−11 классов из закрытой 4 года назад средней школы № 51 будут учиться в здании бывшего Дома культуры 1956 года постройки. Как заявили ИА REGNUM школьники, их родители и представители администрации школы, подобное решение вопроса их вполне устраивает.

Светлана Нургалеева ИА REGNUM

Как ранее сообщало ИА REGNUM, старейшую в микрорайоне ИНОРС школу № 51, где учился Герой Советского союза Александр Вакульский, много лет не включали в программу капитального ремонта, пока она не стала непригодной для использования.

«С 2012 года школа стоит пустая, а наши дети учились в разных школах, и со 2-го по 10-й класс — только во вторую смену, — напоминает уфимка Екатерина Синдеева. — Для наших детей обещали построить новую школу в 2015 году, затем сроки передвинули на 2017 год, теперь говорят о 2018 годе».

По словам родителей школьников, приписанных к школе №51, они «четыре года чувствовали себя «в изгнании», но не собирались переводить своих детей в другие школы, так как их устраивал и педагогический коллектив школы, и школьные традиции. «У нас есть даже целые школьные династии, когда несколько поколений семьи училось в этой школе, — отметили родители. — Куда только мы не обращались с просьбой выделить нам отдельное помещение или отремонтировать старое здание школы, и вот наконец нас услышали и выделили нам здание бывшего ДК им. Калинина»

Предположительно, первоначально в новом школьном здании первоначально располагался кинотеатр «Ударник» (1933 год), с 1956 года здание становится Домом культуры им. Калинина. С 2003 года в здании находился уфимский филиал МГГУ им. М.А. Шолохова, ныне оно числится на балансе Башкирского государственного педагогического университета им. М. Акмуллы (БГПУ). Передача здания школьникам рассматривается как промежуточное решение проблемы, связанной с закрытием старой школы, с БГПУ был заключен договор безвозмездного пользования.

«Кроме учеников 6 и 7 классов, все дети будут учиться в первую смену, — отметила директор школы № 51 Ирина Николаева. — В здании есть все необходимое для учебы, школьники будит получать горячее питание в столовой, которая откроется через неделю. Мы получили прекрасный конференц-зал, у нас есть оснащенный лингафонный кабинет, другие кабинеты».

Школьники также рады переезду. «Хватит быть гостями в чужих школах, будем хозяевами в своём здании, — подчеркнул девятиклассник Сергей Воронов. — Одно плохо, что кому-то будет дальше добираться, других минусов я не вижу».

После ряда публикаций ИА REGNUM вопрос о строительстве новой школы «сдвинулся с мёртвой точки». В настоящее время в микрорайоне ИНОРС продолжается первый этап строительства многофункционального общеобразовательного центра, который будет включать в себя среднюю школу, детский сад и физкультурный комплекс.

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В то же время в Уфе, Нефтекамске и Уфимском районе имеется потребность в увеличении на 19 тыс. 434 ученических места в общеобразовательных организациях, в том числе по Уфе — 17,6 тыс. ученических мест. За 2010 — 2013 годы в республике введено 38 объектов общего образования, в том числе построено 26 объектов на 5631 ученическое место и реконструировано 12 школ на 4172 ученических места. В рамках Республиканской адресной инвестиционной программы в 2014 году введено 3 объекта общего образования на 1360 мест, в 2015 году — ни одного. В период с 2016 по 2017 годы планируется обеспечить ввод не менее 8 новых объектов общего образования на 6545 ученических мест, 5 объектов уже готовы.