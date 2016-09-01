Ростов-на-Дону, 1 сентября, 2016, 19:54 — ИА Регнум. Для школьников Ростовской области День знаний стал по-настоящему особенным: ученики стали частью большой команды «Российского движения школьников» (РДШ). Пилотные площадки 1 сентября открылись в семи городах и районах донского региона. Всего на Дону 21 школа активно включилась в эту работу, передает корреспондент ИА REGNUM.

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Так, Российское движение школьников стартовало в Батайске, Волгодонске, Новошахтинске и Ростове-на-Дону, а также Белокалитвинском, Зимовниковском и Неклиновском районах.

В донской столице сразу три пилотные школы дали старт детскому движению. Это школа №53 им. Б.Н. Слюсаря, школа№39 и юридическая гимназия имени М.М. Сперанского. В торжественных школьных линейках приняли участие губернатор Василий Голубев, первый заместитель главы региона Игорь Гуськов, министр профессионального и среднего образования Лариса Балина, глава администрации Ростова-на-Дону Сергей Горбань.

Василий Голубев пожелал ребятам успехов в учёбе, удовольствия от уроков, родителям — терпения и хорошего настроения от отметок детей, а учителям — спокойствия, талантливых учеников, успеха в вашем благородном деле — учить детей, строить будущее города, области и страны.

В школе №39 председатель регионального отделения РДШ Виктория Мельникова поздравила ребят с Днем знаний и вручила директору школы сертификат, подтверждающей статус пилотной площадки Российского движения школьников. После завершения торжественной части ребята задали волнующие вопросы председателю и сделали совместное памятное фото.

После торжественной линейки, актив школы №53 собрался в новом светлом штабе РДШ. К 1 сентября ребята развесили рамки с дипломами и грамотами, оживили кабинет символикой движения. Ребята выбрали лидера РДШ в школе. Эта честь выпала ученице 11 «б» класса Полине Семенчук.

«У нас уже создан школьный сайт в интернете, где мы выкладываем все новости нашего движения. В ближайшее время будет оборудована радиорубка. В день города мы собираемся сделать литературный флешмоб, чтобы в стихах и прозе рассказать о своей любви к родному городу», — поделилась школьница.

В капитально отремонтированной школе № 106 также прозвенел первый звонок. С началом нового учебного года ребят, учителей и родителей поздравил глава ростовской администрации Сергей Горбань. «День знаний символизирует постоянное стремление к развитию, к получению новых знаний, к движению вперёд. Ваша школа является одной из образцовых в городе», — отметил градоначальник.

Напомним, что «Российское движение школьников» открылось 1 сентября по всей стране. На сегодняшний день региональные отделения РДШ созданы в 85 регионах России, в каждом субъекте работает региональный координатор.