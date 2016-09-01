Псков, 1 сентября, 2016, 19:41 — ИА Регнум. В День знаний сегодня, 1 сентября, в Залитскую основую общеобразовательную школу, расположенную на острове Залита в Псковском озере, пошли семь школьников — с третьего по восьмой класс. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации Псковской области, их по традиции приехал поздравить с началом учебного года губернатор области Андрей Турчак.

Людмила Лесницкая. Портрет дочери. 1950-е

Он напомнил, что в 2010 году, когда было решено в рамках программы возрождения Талабских островов реконструировать школу, здесь обучались всего три ученика. Сейчас учащихся уже семь. Педагогический штат насчитывает шесть специалистов, из них всего двое проживают на острове и ведут уроки ежедневно. Остальные учителя приезжают из Остенской школы. Для них оборудована специальная комната, в которой они могут остановиться на несколько дней. С этого года Залитская школа будет находиться под управлением Псковской средней общеобразовательной школы.

Сам остров Залита Талабского архипелага вошёл в программу приграничного сотрудничества «Эстония-Россия» до 2020 года, в рамках которой на острове планируется построить причал, а также приобрести второй пассажирский катер. «Проект причала, как и техническое задание на закупку катера, уже подготовлены», — сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Предполагается, что катер будет курсировать между островами архипелага и материком.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на островах в Псковском озере реализуется инвестиционный проект по их развитию. Здесь планируется возродить рыбный промысел, развивать туризм и паломничество.