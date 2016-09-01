Ереван, 1 сентября, 2016, 19:12 — ИА Регнум. Президент Армении Серж Саргсян 1 сентября направил поздравительное послание президенту Узбекистана Исламу Каримову в связи с 25-ой годовщиной провозглашения Независимости. Об этом одним предложением сообщает пресс-служба президента Армении.

Аппарат президента Армении Серж Саргсян

Примечательно, что отношения официальных Еревана и Ташкента традиционно нулевые. Дипломатические отношения между двумя странами были установлены лишь в 1995 году. Впрочем, с тех пор активности в контактах между двумя республиками не наблюдалось. Из официальных двусторонних визитов представителей руководства двух стран последнее состоялось в июне 2002 года — Ташкент посетил тогдашний глава МИДа Армении Вардан Осканян. Не отстают от политических отношений двух стран и стремящиеся к нулю торгово-экономические отношения. Из региональных объединений две республики участвуют лишь в СНГ.

Обмен посланиями является традиционной формой общения между руководителями двух республик. В 2013 году Каримов направил поздравления главе Саргсяну по случаю его переизбрания на пост президента.

Официальный Ташкент занимает однозначную проазербайджанскую позицию в вопросе Карабахского конфликта и поддерживает Баку на региональном уровне и в различных международных организациях.

Напомним также, что 78-летний президент Узбекистана Ислам Каримов госпитализирован и находится на стационарном лечении. По неофициальной информации, президент в ночь на 27 августа перенес инсульт.