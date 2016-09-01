Чебоксары, 1 сентября, 2016, 19:06 — ИА Регнум. В Чувашии в августе по сравнению с июлем 2016 года индекс потребительских цен на товары и услуги составил 99,98%, к декабрю 2015 года — 103,1%, в августе 2015 года — 105,9%. Такие предварительные данные сообщили ИА REGNUM в Чувашстате.

ИА REGNUM

Стоимость минимального набора продуктов питания в конце августа составила 3214,52 рубля в расчете на одного человека в месяц. По сравнению с июлем она снизилась на 5,5%, рост с начала года составил 3%.

Продовольственные товары подешевели в августе на 0,5%. Снизились цены на плодоовощную продукцию, включая картофель (на 11,6%), рыбопродукты (2%), сыр, сахар, безалкогольные напитки, общественное питание (0,2%), чай, кофе (0,01%).

Более всего подорожали: мука, овощные и плодово-ягодные консервы, мясопродукты, соль, соус, специи, концентраты, яйца, мороженое, алкогольные напитки (на 1,8−1%). Также возросли цены на хлеб, кондитерские изделия, масло, жиры, молоко, варенье, повидло, мёд, макаронные и крупяные изделия (на 0,9−0,4%).

Непродовольственные товары в августе подорожали на 0,2%. Более всего выросли цены на часы, парфюмерно-косметические товары, ковры, товары для садоводства, посуду, нитки (на 1,8−1%). Подешевели спортивные товары, топливо, ткани, велосипеды, мотоциклы, мебель, электротовары.

Стоимость услуг за месяц выросла на 0,6%, более всего подорожали услуги правового характера (на 52,8%) и в системе образования (на 2,4%). Более всего подешевели санаторно-оздоровительные услуги (на 0,7%).