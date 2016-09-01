Калуга, 1 сентября, 2016, 19:06 — ИА Регнум. Диктант, пришлось писать 1 сентября находящимся в калужском следственном изоляторе-1 несовершеннолетним подозреваемым, обвиняемым и осужденным, сообщил корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель УФСИН России по Калужской области подполковник Александр Зайко.

Пресс-служба УфСИН России по Калужской области Несовершеннолетним правонарушителям пришлось писать диктант в стенах следственного изолятора

С оступившимися подростками также провели беседу о важности получения ими среднего образования и организовали художественный конкурс на лучший рисунок по теме «1 сентября — День знаний».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2015 году, по учётам уголовно-исполнительной инспекции Калужской области, прошло более 5000 осужденных, из них 105 несовершеннолетних. По сравнению с 2014 годом увеличился уровень привлечения осужденных к исправительным и обязательным работам, который составил 99,9%.