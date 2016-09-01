Нижний Новгород, 1 сентября, 2016, 19:04 — ИА Регнум. В Нижегородской области 1 сентября 2016 года за парты сели более 300 тыс. школьников. Из них 35 тыс. человек пошли в школу в первый раз. Это на 1,8 тыс. первоклассников больше, чем в 2015 году.

kremlin.ru Первое сентября

Как сообщили ИА REGNUM в областном правительстве, в рамках подготовки к новому учебному году в регионе проведен капитальный ремонт 51 школы, текущий ремонт в 710 школах, приобретено оборудование в 538 школах.

В День знаний губернатор Валерий Шанцев побывал на открытии нового лицея имени А.С. Пушкина в Семенове. Это первое из 98 учебных заведений, строительство и открытие которых запланировано на ближайшие 10 лет.

Ранее лицей располагался в здании, которое было построено в 1913 году и требовало капитального ремонта. В 2008 году было принято решение построить новое здание лицея. В 2009 году был заключен договор подряда на строительство нового здания. Общая стоимость строительства составила около 300 млн рублей.

В новом здании лицея расположены спортивный, тренажерный и танцевальный залы, актовый зал и библиотека, оборудованные современными пособиями кабинеты. По словам преподавателей, это дало учебному заведению возможность наряду с математической и естественно-научной специализациями открыть новое гуманитарное направление и увеличить количество учащихся со 180 до 300 человек.

В 2016 году строительство объекта было включено в госпрограмму «Создание новых мест в общеобразовательных организациях Нижегородской области, в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения на 2016−2025 гг.» на условиях софинансирования областного и местного бюджетов и привлечения средств федерального бюджета.

По словам Шанцева, уже в 2016 году во многих районах будет запущена программа строительства школ: «До конца 2016 года будет открыт пристрой на 300 мест к школе в Бутурлино, стартует строительство пяти школ в городах Бор, Павлово, рабочем поселке Тонкино, городском округе Навашинский и в Дальне-константиновском районе. Всего осталось построить 72 школы и 25 пристроев — это 56 тыс. новых школьных мест. И тогда по всей области будет ликвидирована вторая смена».

В Нижнем Новгороде 1 сентября в школу пошли 13 666 первоклассников. Это почти на 450 человек больше по равнению с 2015 годом. В частности в старейшей школе Приокского района на первый урок с торжественной линейки отправились учащиеся сразу шести первых классов.

Как сообщили ИА REGNUM в мэрии города, в новом учебном году педагогический коллектив образовательных учреждений Нижнего Новгорода пополнится 167 молодыми специалистами. Всего же обучать детей будут 7019 учителей в 166 школах. За парты в 2016—2017 учебном году сядут 117,2 тыс. детей.

За последние пять лет в школах Нижнего Новгорода наметилась тенденция к увеличению количества медалистов и учеников, которые учатся на «хорошо» и «отлично». Если в 2014 году 363 выпускника получили золотые медали, в 2015 году с отличием завершили обучение 480 выпускников, то в 2016 году уже 502 старшеклассника стали обладателями золотой медали по итогам обучения.