Берн, 1 сентября, 2016, 18:57 — ИА Регнум. Прокуратурой Швейцарии возбуждено уголовное дело против бывшего вице-президента Немецкого футбольного союза (DFB) Франца Беккенбауэра, сообщают «Известия».

Ralf Roletschek Франц Беккенбауэр

Знаменитого футболиста подозревают в финансовых махинациях при подготовке чемпионата мира 2006 года в Германии, а также в подкупе голосующих на выборах страны-организатора чемпионатов мира по футболу, которые состоятся в России и в Катаре

По шести адресам проведены обыски. Кроме самого Беккенбауэра, прокуратура Швейцарии подозревает еще трех функционеров DFB. Все они подозреваются в преступной халатности, отмывании незаконных денег и мошенничестве.

Напомним, Франц Беккенбауэр является трехкратным обладателем «Золотого мяча» и чемпионом мира 1974 года. В 2006 году знаменитый футболист был председателем оргкомитета чемпионата мира по футболу 2006.