Минск, 1 сентября, 2016, 18:55 — ИА Регнум.



Министерство связи и информатизации Республики Беларусь Белорусский танец

В Москве 1−2 сентября пройдут ежегодные межмидовские консультации по вопросам подготовки к 71-й сессии Генассамблеи ООН в форматах ОДКБ и СНГ. Об этом 1 сентября на брифинге в Минске заявил пресс-секретарь МИДа Белоруссии Дмитрий Мирончик, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Участники консультаций обсудят координацию позиций членов ОДКБ и СНГ по вопросам повестки дня 71-й сессии ГА ООН. Официальный Минск на консультациях будет представлять начальник управления глобальной политики и гуманитарного сотрудничества МИДа Белоруссии Вадим Писаревич.

«Накануне, 31 августа 2016 года в Москве прошли белорусско-российские межмидовские консультации по вопросам противодействия фальсификации истории», — проинформировал официальный представитель МИДа постсоветской республики.

Из официального сообщения не ясно, кто в МИДе Белоруссии является специалистом по проблемам фальсификации истории. Также не известен практический выход состоявшегося 31 августа мероприятия.

Ранее считалось, что проблемы ревизионизма должны обсуждать учёные, а не чиновники. Между профильными институтами НАН Белоруссии и РАН, министерствами образования, а также между историческими факультетами ведущих вузов Союзного государства не было замечено активности в обсуждении вопросов противодействия фальсификации истории.

Как сообщало ИА REGNUM, около 10 лет власти Белоруссии проводят политику «белорусизации», неотъемлемой частью которой является ревизионизм. Ярким примером стал 200-летний юбилей Отечественной войны 1812 года, которую «идеологи» и «навуковцы» Белоруссии отказались признавать Отечественной, внесли соответствующие изменения в официальную историографию, учебники и учебные программы, а также приступили к открытому чествованию наполеоновских оккупантов. По версии членов правительства Белоруссии, наполеоновские солдаты в 1812 году выполнили в России особую цивилизаторскую миссию.

В 2014 году МИД Белоруссии приложил немало усилий для включения Борисова в список «наполеоновских городов» помимо воли жителей города и без каких-либо общественных слушаний с участием белорусской интеллигенции, среди которой немало активных противников ревизионизма. За рвение на данном поприще бывший министр культуры Белоруссии, ныне возглавляющий посольство во Франции Павел Латушко был приписан к «почётным мушкетёрам».