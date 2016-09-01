Владикавказ, 1 сентября, 2016, 18:49 — ИА Регнум. Две женщины были задержаны сотрудниками полиции сегодня, 1 сентября, в спортзале школы №1 в Беслане, разрушенной террористами. В здании школы проходили траурные мероприятия, посвященные 12-ой годовщине теракта. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, для беседы задержанные были приглашены в Правобережный районный отдел полиции.

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По словам источника в МВД по РСО-Алания, при проверке документов женщины представились журналистами федеральных СМИ, но при этом у них отсутствовали редакционные удостоверения, имелись только паспорта. Кроме того, в списке аккредитованных пресс-службой главы Северной Осетии журналистов для освещения траурных мероприятий в городе Беслане задержанные не значились.

Как пояснил офицер полиции, женщины попытались сфотографировать акцию, устроенную группой жительниц города Беслана, которые хотели продемонстрировать футболки с негативными надписями в адрес президента России Владимира Путина.

Личности задержанных установлены. Одна из них, как пишет «Новая газета» — спецкор издания Елена Костюченко, вторая — корреспондент газеты «Такие дела» Диана Хачатрян. В настоявшее время репортеры отпущены.

В Беслане проходит трехдневная акция памяти, посвященная жертвам теракта осени 2004 года. В мероприятиях участвуют родственники погибших, бывшие заложники, представители общественности и органов власти Северной Осетии.